Юрий Лоза рассказал, какую пенсию получает

Российский музыкант Юрий Лоза раскрыл размер своей пенсии: он получает 12 тысяч рублей. При этом у артиста есть и другие источники дохода. Об этом Лоза рассказал в беседе с «Вечерней Москвой».

Была девять тысяч, потом ее подняли. Но мне приходят гонорары за музыкальные композиции и тексты песен, «авторские» - я пишу статьи, иногда участвую в различных проектах,

- уточнил музыкант.

Кроме того, по словам Лозы, он не получает надбавки из-за того, что имеет доход с гонораров. При этом артист отметил, что в последнее время не интересовался в Пенсионном фонде, может ли он в настоящее время рассчитывать на надбавки. Музыкант добавил, что недавно ему начислили 900 рублей после «какого-то перерасчета».

Фото РИА Новости