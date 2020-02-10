Любителей горячего супа предупредили о риске развития рака

Привычка есть слишком горячий суп, а также сразу же пить заваренный кипятком чай, однозначно опасна для здоровья. Об этом предупредила диетолог Елена Толоконникова, слова которой приводит aif.ru.

Любители чрезмерно горячего рискуют регулярно получать ожоги пищевода. А чрезмерные поражения пищеварительного тракта грозят развитием злокачественных опухолей.

По словам эксперта, согласно статистике, чаще всего от рака гортани или пищевода страдают мужчины.

Также немецкие медики предупредили, что супы (и напитки), температура которых выше 65 градусов по Цельсию, опасны для организма. Перед употреблением таких блюд рекомендуется обязательно дать им остыть.