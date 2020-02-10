Российский школьник занялся бизнесом и накопил на квартиру

Житель Новосибирска, в 14-летнем возрасте запустивший собственный бизнес по продаже цветов, к 20-летию накопил деньги на покупку квартиры, торгуя товаром возле ночных клубов. Об этом пишет «Сибкрай.ru».

Молодой человек по имени Дмитрий реализовывал цветы по завышенным ценам и быстро стал зарабатывать больше, чем получала его мать в то время. Изначально школьник просто хотел помочь ей, отказавшись от необходимости просить деньги на карманные расходы.

Дмитрий покупал цветы оптом, а по ночам продавал их у известных в городе клубов и ресторанов. Подросток менял точки и тщательно изучал целевую аудиторию - например, он быстро понял, что у стрип-баров торговать невыгодно, так как мужчины приходят туда не за романтикой. В настоящее время молодой человек по-прежнему продает цветы втридорога, реализуя за смену около пяти букетов по цене 3,5-9 тысяч рублей каждый.

«За ночь, бывает, и 49 тысяч зарабатываю. Спрос есть практически всегда, - сообщил Дмитрий местному изданию. - Я за эти шесть лет, начиная с 14-летнего возраста, на квартиру заработал. Зачем учиться, потом искать работу?»