Мужчина утонул в Ленобласти, пытаясь спасти собаку

В Тосненском районе Ленинградской области пенсионер погиб, пытаясь спасти свою собаку, выбежавшую на реку и провалившуюся под лед. Трагедия произошла на глазах супруги погибшего, сообщает 47news.

По информации издания, вечером 9 февраля в экстренные службы поступило сообщение о том, что в реке Тигода утонул 73-летний мужчина. Трагедия произошла у частного дома в городе Любань.

По предварительным данным, супруга пенсионера собралась кормить собаку - помесь овчарки и боксера, но пес выбежал на улицу, а затем на лед, где провалился и стал тонуть. Хозяин бросился спасать собаку, но тоже провалился. Ему все же удалось выбросить питомца ближе к берегу, но собаку это не спасло. На помощь попытались прийти жена тонущего и соседка. Женщины тоже оказались в воде, но смогли выбраться.

Прибывшие спасатели достали из реки захлебнувшегося пса. Еще через полтора часа было обнаружено тело пенсионера. Издание отмечает, что в месте трагедии было сильное течение.

Напомним, на Ладожском озере в Карелии 9 февраля утонула женщина. Погибшая ехала на снегоходе, который провалился под лед.