Охлопков рассказал, что его тревожит в ситуации с COVID-19 в Карелии

Глава карельского Минздрава рассказал о пожилых пациентах с коронавирусом.

«В ситуации с ковидной инфекцией особенно тревожит то, что много стало больных пожилого возраста, в том числе тяжелых»,

- написал сегодня вечером на своей странице в соцсети министр Михаил Охлопков.

По данным министра, с 13 апреля по 30 июня в Госпитале для ветеранов войн и Республиканской инфекционной больнице лечение прошли 574 пациента, из них 16,7% - в возрасте 60-69 лет, 8,1% - в возрасте 70-79 лет, 5% пациентов - старше 80 лет.

«Если в апреле-июне среди ковид-положительных граждан было 16-18% лиц старше 60 лет, то в июле – 25%»,

- приводит данные статистики министр, подчеркивая, что пожилые люди находятся в группе особого риска. С возрастом у многих их них снижается иммунитет, появляются хронические заболевания, осложняющие течение ковидной инфекции.



Далее министр рассуждает о путях распространения инфекции, в принципе повторяя то, что ранее говорил губернатор Карелии. По словам министра, пути распространения COVID-19 изменялись с начала эпидемии. Первые случаи заражения в апреле были связаны с возвращением из-за границы России и других регионов страны. В мае распространение вируса активно пошло в семейных очагах, в июне присоединились случаи заражения среди работающих вахтовым методом.

«В настоящее время распространение вируса идет преимущественно за счет семейных, рабочих и дружеских контактов. Заражение пожилых происходит, как правило, именно за счет контактов в семье», - считает Охлопков. Министр обращается к родственникам исключить любую возможность заразить пожилого человека и соблюдать санитарно-противоэпидемические правила.