Петрозаводчан зовут помочь освободить Неглинку от мусора

Неравнодушные петрозаводчане продолжат вытаскивать мусор из Неглинки. Акция «чистая Неглинка» пройдет в воскресенье, 12 июля, у Екатерининской церкви и школы №17 в Петрозаводске.

Активисты приглашают всех желающих присоединиться и помочь с уборкой. Сбор участников запланирован на 11 утра, сообщила в соцсети одна из организаторов мероприятия.

Для уборки Неглинки власти города выдали активистам 20 мешков для мусора, 10 пар перчаток. Также мэрия пообещала выделить контейнер для сбора мусора.

Напомним, с мая по июль активисты провели шесть субботников, за два из них убрали часть реки в Парке у Центрального рынка, оставшиеся посвятили уборке возле 17-й гимназии и Екатерининской церкви. В процессе уборки активисты натыкались на мертвых птиц, вытаскивали из воды десятки курток, не так давно нашли iPhone 7.