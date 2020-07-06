Петрозаводчане вытащили мертвых птиц и iPhone из Неглинки

Активные петрозаводчане очистили Неглинку в центре столицы Карелии. Как рассказала на своей странице в соцсети одна из участниц десанта-чистоты, Александра Сухова, с мая по июль активисты провели шесть субботников, за два из них убрали часть реки в Парке у Центрального рынка, оставшиеся посвятили уборке возле 17-й гимназии и Екатерининской церкви. Для своих субботников «чистая Неглинка» активисты покупают самостоятельно мешки и перчатки.

В процессе уборки активисты натыкались на мертвых птиц, из воды вытаскивали десятки курток, а недавно нашли iPhone 7, который отправлен на просушку и пока не включается. Судя по фотографиям с субботников, из реки доставали также покрышки и обломки деревьев.

По словам Суховой, часть мусора, который активисты вытащили из реки в Парке «50-летия Пионерской организации», они отнесли в мусорные контейнеры. Крупногабаритные отходы они оставили и сообщили в городскую администрацию по номеру «051», сообщение передали в Отдел экологии. Однако с 12 июня мусор, по словам петрозводчанки, так и не был вывезен.

Как отмечает Сухова, Неглинку еще вычищать и вычищать, работы там хватит на всех. Петрозаводчанка предлагает всем желающим присоединиться к уборке реки, особенно требуются мужские руки.

Фото: vk.com