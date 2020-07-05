Фотограф показал Преображенскую церковь в Кижах после реставрации

Жители Карелии могут одними из первых увидеть результат многолетних работ по реставрции жемчужины острова Кижи - памятника архитектуры федерального значения.

Известный карельский фотограф Илья Тимин показал, как сейчас выглядит отреставрированная Преображенская церковь на острове Кижи.

Торжественное открытие Преображенки после многолетней реставрации запланировано на 19 августа. Однако, благодаря петрозаводчанину, уже сейчас можно восхититься проделанной работой. Короткое видео снаружи, сверху и изнутри опубликовано на страничке фотографа в соцсети.

«Видеозарисовка острова Кижи после завершения реставрации Преображенского храма, самого знаменитого и величественного Православного деревянного храма. Республика Карелия. Медвежьегорский район», - прокомментировал видеозапись Тимин.

Церковь была построена в 1714 году на месте одноимённой шатровой церкви, сгоревшей в 1694 году. Высота от основания до креста центральной главы — 37 м, размер в плане — 20,6×29 м. В 1990 году храм включён в список всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО. Реставрация Преображенской церкви началась в 2009 году. Было объявлено, что церковь откроется для посетителей в июне 2020 года, а торжественное освящение пройдет 19 августа 2020 года. В подклете церкви для страховки 300-летних исторических полов и как часть истории сохранили фрагменты нижней части металлокаркаса, простоявшего около 40 лет. Подлинными удалось сохранить 70 % исторического памятника: по уникальной технологии лечения бревен с помощью коронок и вставок, по возможности, заменялось не все бревно, а только его часть.