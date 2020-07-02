Первые кометы с туристами отправились на остров Кижи

Со 2 июля из Петрозаводска до острова Кижи вновь начали ходить кометы. Об этом сегодня сообщает «ГТРК Карелия». Фотографии первых судов на подводных крыльях также опубликованы в паблике музея в социальной сети.



С 10 июня в музее-заповеднике побывали 1 700 туристов. С гостями острова общаются с соблюдением мер безопасности. Экскурсоводы экипированы защитными щитом, маской и перчатками. Чтобы гости могли слышать рассказы об истории острова, экскурсоводы используют громкоговоритель и микрофон. Также на 19 августа запланировано открытие после реставрации Преображенской церкви.

Ранее сообщалось, что перевозчики не исключают роста стоимости проезда на кометах, которая в прошлом сезоне составляла 2950 рублей. Это будет зависеть от наполняемости судов.

Расписание движения водного транспорта, а также действующие тарифы на проезд можно посмотреть на сайте «Петрозаводск транспортный».

Фото: vk.com, Елена Богданова