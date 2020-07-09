09 июля 2020, 10:04
Грибники открыли сезон тихой охоты в Карелии
В соцсети появились фотографии первых грибов, собранных в карельских лесах
Жители Карелии делятся в соцсети фотографиями первых грибов, собранных в лесу.
В Беломорском районе пошли первые подосиновики.
«Прошли дожди - пошли грибы. Первые красноголовики, - написала автор фотографий в паблике «Беломорск». - Очень приятно вернуться домой с ароматными грибочками и приготовить из них грибной суп или жареху!».
Ранее в июне карельский фотограф Илья Тимин нашел и сфотографировал гриб на острове Кижи.