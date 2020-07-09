09 июля 2020, 10:04
Соцсети

Грибники открыли сезон тихой охоты в Карелии

В соцсети появились фотографии первых грибов, собранных в карельских лесах

Жители Карелии делятся в соцсети фотографиями первых грибов, собранных в лесу.

В Беломорском районе пошли первые подосиновики.

«Прошли дожди - пошли грибы. Первые красноголовики, - написала автор фотографий в паблике «Беломорск». - Очень приятно вернуться домой с ароматными грибочками и приготовить из них грибной суп или жареху!».

Ранее в июне карельский фотограф Илья Тимин нашел и сфотографировал гриб на острове Кижи.

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Метки: 
Беломорск
новости Карелии
Соцсеть
грибы
подосиновик
Илья Тимин