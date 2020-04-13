В ВОЗ считают, что медицинские маски иногда опасны для людей

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пришла к выводу, что медицинские маски могут не только помогать людям, но и вредить. Об этом рассказала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, пишет РИА Новости.

«Нужно, чтобы у людей было достаточно масок. Однако маска защищает не полностью. Если носить только маску, а все другое бросить – не соблюдать дистанцию, не мыть руки, – вы точно заболеете. Маска не вредна сама по себе. Вред в том, что люди могут поменять свое поведение. Маска не должна быть мокрой. После двух часов использования ее можно выбросить. Иначе вы станете источником инфекции»,

– рассказала она во время программы «Воскресный вечер» на телеканале «Россия-1».

Она добавила, что здоровым людям следует носить маски, однако при этом нужно соблюдать определенные условия. Если здоровый человек не находится в одном помещении с больным, то маска ему не нужна. Если он находится в толпе, тогда да. Однако физическая дистанция более защищает от заражения, чем маска.

Всего в России на 12 апреля выявили 15 770 случаев заболевания COVID-19, почти 1300 человек излечились, еще около 150 тысяч жителей страны остаются под наблюдением. данные на сегодняшний день наш портал опубликует в ближайшее время.