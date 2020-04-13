Вирусолог рассказал, как россияне будут жить после самоизоляции

Как долго россияне будут приходить в себя после снятия режима жесткой самоизоляции. На этот вопрос попытался ответить вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в эфире НСН, пишут «Известия».

По его словам, снятие эпидемии не может быть резким и полным, так как необходимо будет проводить диагностику людей, частичный режим самоизоляции для отдельной категории граждан.

При этом Альштейн отметил, что при хорошем развитии ситуации противоэпидемические мероприятия 30 апреля могут отменить, но могут и продлить, если ситуация с заболеваемостью не улучшится.

Также он рассказал, почему правительство учитывало несколько 14-дневных периодов при расчете даты снятия мер ограничения.

Специалист напомнил, что 14 дней – это расширенный срок инкубационного периода COVID-19. Через два этих срока необходимо посмотреть, помогают ли принятые ограничения.