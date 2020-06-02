Названы адреса пятерых новых заболевших Covid-19 в Петрозаводске

На онлайн-карту распространения коронавируса по Карелии нанесены адреса петрозаводчан, у которых Covid-19 диагностирован 1 июня. В первый день лета в городе отмечено еще пять случаев заражения инфекцией.

Один заболевший выявлен в доме, где ранее, 17 мая, уже был зафиксирован случай коронавируса. Это дом №28 по улице Горького.

При этом, в городе зарегистрировано сразу 4 новых очага Covid-19. Это дом №5 по улице Труда в Соломенном, дом №13А по улице Попова, дом №10 по улице Хейкконена (оба - Древлянка) и улице Тепличная в микрорайоне Тепличный.

Всего, по данным на 2 июня, в карельской столице зарегистрировано 254 случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа.