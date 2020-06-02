Обновленный зал для борьбы появился в спортивной школе №5

Новое спортивное оборудование появилось в спортивной школе Олимпийского резерва №5. В учреждении полностью обновили зал для спортивной борьбы. Так, для организации закупили новые проекторы, сделали ремонт в зале спортивной борьбы, помещения душевых и раздевалок, санузел, сообщается на сайте мэрии.

«Вместе с тем руководитель Благотворительного фонда «Северный духовный путь», президент Карельской федерации самбо Александр Лысенковский участвует в реализации постоянно действующего проекта «Карельская школа самбо». Спортивная школа №5 выражает огромную благодарность Александру Александровичу за благотворительную помощь, направленную на модернизацию учреждения, и личный вклад в развитие самбо в Республике Карелия и Петрозаводске», - отметил руководитель МУ «СШОР №5» Антон Годинов.

Тем временем завершается ремонт пешеходного тоннеля в Петрозаводске. Подрядчик уже закончил облицовку стен путепровода плиткой. Сейчас работы сосредоточены на строительстве кровли над входом в тоннель со стороны Перевалки. Там будет смонтирован навес с крышей из поликарбоната.