Кемский район выбился в лидеры по числу зараженных Covid-19

После выявления накануне массового заражения коронавирусом строителей-вахтовиков на Белопорожской ГЭС Кемский район выбился в группу лидеров по количеству заболевших Covid-19 в республике.

Так, по данным на 2 июня, в Петрозаводске 254 инфицированных. На втором месте идет Олонецкий район с 48 больными. Кемский район догнал Сегежский - на этих территориях по 41 зараженному коронавирусом.

При этом, если говорить об очагах инфекции, то стройка Белопорожской ГЭС с 39 больными уступает по количеству зараженных только Петрозаводску. В Сегеже на сегодняшний день 38 случаев Covid-19, в поселке Ильинский - 30.

Напомним, всего в республике коронавирус диагностирован у 496 человек. Жертвами инфекции стали три пациента.