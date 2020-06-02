Специалисты комитета ЖКХ ответят на вопросы горожан

Работники комитета ЖКХ при городской администрации проведут «горячую линию» для жителей карельской столицы. Мероприятие состоится в четверг, 4 июня, с 14 до 15 часов, сообщается на сайте мэрии.

На вопросы ответят: начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Сергеевич Масляков (71-36-45), заместитель начальника управления благоустройства и экологии Ксения Юрьевна Иванова (71-35-72), начальник отдела учета и распределения жилья управления жилищного хозяйства Ирина Анатольевна Шаханова (71-35-23) и начальник управления жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства Игорь Дмитриевич Сергеев (70-61-57).

Кроме того, обратиться к сотрудникам мэрии также можно дистанционно посредством почты, e-mail, соцсетей, электронной приемной или телефона 051. Обращение будет зарегистрировано и передано в администрацию.