Военно-исторический музей в Беломорске заработает к осени

О грядущем открытии Музея Карельского фронта в Беломорске рассказала Валентина Пивненко: по словам депутата, из-за пандемии коронавируса дату открытия было решено перенести на сентябрь, пишет ТАСС.

«Предполагалось открытие музея ко дню республики, 8 июня. Но из-за коронавируса, из-за этих проблем, это будет осенью. Это будет первая декада сентября месяца - так предполагаем», - рассказала депутат.

Напомним, о ходе строительства музея в Беломорске мы рассказывали в конце прошлого года. На тот момент в здании заканчивали работы по прокладке коммуникаций, установке тепляка и металлических балок для перекрытий.