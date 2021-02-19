В Карелии начали заготавливать антиковидную плазму из донорской крови, которая затем используется для лечения заболевших коронавирусом. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил сегодня глава республиканского Минздрава Михаил Охлопков. По его словам, плазму заготавливает Республиканская станция переливания крови.

«Несмотря на то, что плазма крови переболевших COVID-19 не является панацеей, плазмотерапия эффективна для увеличения выживаемости пациентов, которым не требуется искусственная вентиляция легких»,

- указал министр.

Донорами такой плазмы могут стать те, кто перенес коронавирусную инфекцию, а также те, кто привился вакциной против COVID-19. Донорам должно быть от 18 до 60 лет. Охлопков также добавил, что после выздоровления от COVID-19 должно пройти 120 дней, после вакцинирования - 1 месяц после второй прививки.

Кровь доноров исследуют на содержание антител к SARS-COV2, что позволяет спрогнозировать эффективность плазмы конкретного донора. Окончательное решение о допуске к донации принимает врач трансфузиолог. (фото Валерий Шарифулин, interfax.ru)