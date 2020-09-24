Названы адреса 37 новых заболевших Covid-19 в Петрозаводске

На онлайн-карту распространения коронавируса по Карелии нанесена информация о жителях Петрозаводска, у которых инфекция была выявлена 23 сентября. Их 37 человек.

Так, в городе появились новые очаги заражения. Это дом №61 по улице Жуковского, дом №34 по Березовой аллее, дом №7 по Лососинскому шоссе, дом №37 по улице Балтийской, дом №11 по улице Гвардейской, дом №21 по улице Кемской, дом №4А по улице Мурманской, дом №16А по улице Советской, дом №16 по улице Питкярантской, дом №6, корпус 2 по улице Нойбранденбургской и частный дом на Каменноборской улице.

Помимо этого, новые заболевшие есть в домах, в которых ранее уже находили коронавирус. Это дом №21 по улице Владимирской, дом №28 по улице Ватутина, дом №14 корпус 1 по улице Древлянка, дом №1 по улице Коммунальной, дом №26А по улице Калинина, дом №22 по улице Загородной, дом №16 по улице Ключевой, дом №5 по улице Мурманской, дом №5 по Октябрьскому проспекту, дом №6 по переулку Попова, дом №5 по Ругозерскому переулку, дом №6 по улице Сортавальской, дома №3А и 12 по улице Ровио, дом №9 по улице Сегежской, дом №21А по улице Репникова, дом №28 по Лососинскому шоссе, дом №25 по улице Нойбранденбургской и дома №8 и 13 по улице Антонова.

Всего, по данным на 24 сентября, в карельской столице коронавирус выявлен 2071 раз.