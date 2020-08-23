Названы новые адреса в Петрозаводске, где живут заразившиеся COVID-19

На онлайн-карту распространения коронавируса по Карелии нанесены новые отметки в Петрозаводске, фиксирующие место проживания людей, заразившихся инфекцией. К сожалению, данные обновились только за пятницу, 21 августа. Информация о заболевших в субботу еще не появилась.

Так, судя по карте, 21 августа в столице республики новые заболевшие появились по следующим новым адресам ул. Краснофлотская, 3, пер. Попова, 7, пр. А. Невского, 57А, Ключевское шоссе, 11, пр. Комсомольский, 15, пр. Карельский, 18, ул. Сортавальская, 13

Второй раз коронавирусная инфекция выявлена по адресу бульвар Интернационалистов, 6/2 (ранее 19.08)

А по этим адресам заразившиеся COVID-19 выявлялись уже несколько раз: пр. Октябрьский, 47 (ранее 28.07, 04.08), ул. Боровая, 7 (ранее 23.05, 29.05), ул. Боровая, 3 (ранее 23.06, 13.07, 14.07), ул. Локомотивная, 15 (ранее 16.08, 18.08, 20.08), ул.Коммунистов, 31 (ранее 19.05, 21.05, 23.05, 25.05, 20.08), ул. Мерецкова, 16А (ранее 15.06, 16.06), ул. Питкярантская, 18 (ранее 16.06, 20.06, 02.07), ул. Торнева, 7 (ранее 05.06, 04.07), ул. Торнева, 11 (ранее 05.07, 18.08, 21.08), ул. Репникова, 21 (ранее 01.07, 06.07)

Напомним, в пятницу, 21 августа, в Карелии было выявлено 39 случаев коронавируса: в Петрозаводске – 19 человек, в Кондопоге – 3 человека, в Пряжинском районе – 2 человека (поселки Чална и Кинелахта), в Суоярви – 2 человека, в Беломорске – 1 человек, в Костомукше – 4 человека, в Сегеже – 1 человек, в Калевальском районе – 3 человека (Калевала – 2, поселок Куусиниеми – 1), в Питкярантском районе – 4 человека (поселок Харлу).

А в субботу, 22 августа, коронавирус был выявлен у 17 человек: в Петрозаводске – 16 человек, в Сортавальском районе – 1 человек (поселок Вяртсиля). Адреса этих заболевших людей мы опубликуем чуть позже.