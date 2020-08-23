Большегруз зажал «буханку» на весовом контроле в Чалне

На трассе «Петрозаводск – Суоярви» в районе поселка Чална в минувшую субботу, 22 августа. Фотографию нашей редакции предоставили очевидцы происшествия.

«Проезжали мимо около 16 часов. ДТП на пункте весового контроля в Чалне. Непонятно, как умудрились. Не протиснулись или обгон. Столкнулись «буханка» и большегруз»,

– рассказали они.

В сводку ГИБДД эта авария не попала. Значит в ней никто не пострадал.

Добавим, что на этой региональной дороге – между населенным пунктом Кутижма и мостовым переходом через реку Сяпся – недавно произошло смертельное ДТП. «Камаз» вылетел на «встречку» и столкнулся с легковушкой. Водитель легкового автомобиля погиб.