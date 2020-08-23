Петрозаводчанина избили и ограбили в Беломорске

Житель карельской столицы стал жертвой грабежа в Беломорске, сообщает пресс-центр МВД по РК.

В минувшую пятницу, 21 августа, в дежурную часть полиции Беломорска поступило заявление от 30-летнего петрозаводчанина. Он рассказал, что накануне вечером был у магазина, где на него напал прохожий, нанес телесные повреждения и похитил мобильный телефон и банковскую карту.

В кратчайшие сроки полицейские задержали 28-летнего подозреваемого, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности.