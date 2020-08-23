Самолеты начнут летать из Петрозаводска в Череповец и Архангельск

«Авиапредприятие «Северсталь» готовится к осеннему сезону, сообщает паблик компании.

«С сентября возобновляем еженедельный маршрут Череповец – Петрозаводск – Архангельск. Будем летать по четвергам. Первый рейс – 3 сентября»,

– говорится в сообщении.

Напомним, на этой неделе официально было открыто новое здание аэропорта «Петрозаводск». Сюжет об этом был показан на «Первом канале».

Терминал «Петрозаводск» – один из самых крупных объектов, построенных по федеральной программе развития региона. Пропускная способность воздушных ворот – около семи тысяч пассажиров в сутки. Новый аэровокзал в четыре раза больше предыдущего. Помимо залов ожидания, зала выдачи багажа, стоек регистрации, зоны досмотра, там разместятся кафе, комнаты для отдыха и административные помещения.

