20 августа 2020, 16:16
Общество

«Первый канал» показал репортаж об открытий Петрозаводского аэропорта

Попасть в Карелию и улететь из нее, теперь будет проще и комфортнее.

Терминал «Петрозаводск» — один из самых крупных объектов, построенных по федеральной программе развития региона, говорится на сайте «Первого канала».

Пропускная способность воздушных ворот – около семи тысяч пассажиров в сутки. 

Новый аэровокзал в четыре раза больше предыдущего. Помимо залов ожидания, зала выдачи багажа, стоек регистрации, зоны досмотра, там разместятся кафе, комнаты для отдыха и административные помещения.

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Карелия
Петрозаводск
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