20 августа 2020, 16:16
«Первый канал» показал репортаж об открытий Петрозаводского аэропорта
Попасть в Карелию и улететь из нее, теперь будет проще и комфортнее.
Терминал «Петрозаводск» — один из самых крупных объектов, построенных по федеральной программе развития региона, говорится на сайте «Первого канала».
Пропускная способность воздушных ворот – около семи тысяч пассажиров в сутки.
Новый аэровокзал в четыре раза больше предыдущего. Помимо залов ожидания, зала выдачи багажа, стоек регистрации, зоны досмотра, там разместятся кафе, комнаты для отдыха и административные помещения.