«Первый канал» показал репортаж об открытий Петрозаводского аэропорта

Терминал «Петрозаводск» — один из самых крупных объектов, построенных по федеральной программе развития региона, говорится на сайте «Первого канала».

Пропускная способность воздушных ворот – около семи тысяч пассажиров в сутки.

Новый аэровокзал в четыре раза больше предыдущего. Помимо залов ожидания, зала выдачи багажа, стоек регистрации, зоны досмотра, там разместятся кафе, комнаты для отдыха и административные помещения.