Роспотребнадзор предостерег россиян от поездок в Италию

Предупреждение о резком росте числа заболевших коронавирусной инфекцией было опубликовано сегодня, 26 февраля. По информации ведомства, количество зафиксированных случаев инфицирования 2019-nCoV возрослов Италии, Республике Корея и Иране.

«В Республике Корея зарегистрировано 977 случаев заболевания, из них 11 с летальным исходом. Количество заболевших в Иране достигло 95 человек, из них 15 умерло. В Италии число заболевших составляет 283 человека, зафиксировано 7 летальных исходов заболевания. Всемирная организация здравоохранения предупреждает о наличии риска инфицирования и заболевания новой коронавирусной инфекцией при посещении данных стран»,

- сообщается на сайте Роспотребнадзора.

В ведомстве порекомендовали жителям России воздержаться от поездок в эти страны до стабилизации эпидемиологической обстановки. Ранее в Италии финка была помещена в карантин в связи с коронавирусом. Гражданка Финляндии рассказала о ситуации в Италии в связи со вспышкой заболевания.

Напомним, вспышка нового типа вируса 2019-nCoV была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Минздрав России назвал вирус «биологической угрозой».