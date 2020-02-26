Жители Карелии выбрали самую красивую мусорную площадку

В правительстве Карелии подвели итоги голосования за лучший стиль мусорных площадок. Большинство участников голосования предпочли из десяти возможных вариантов проект №8 - площадку желто-зеленого цвета.

«Бокс из профнастила имеет открытые пространства для вентиляции и обзора, а также навес для защиты от осадков. Внутри него помещается несколько выкатных контейнеров для мусора. Также этот вариант подойдёт для сортировки отходов, о важности которой в комментариях написали многие пользователи»,

- рассказали о проекте в правительстве.

Жители республики бурно обсуждали единый стиль оформления контейнеров: 11-летний участник опроса Айсен Хейсконен даже предложил свой эскиз оформления с помощью живых растений. А пользователи привели в пример подземные площадки в некоторых городах России и Европы.