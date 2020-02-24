В Италии финка помещена в карантин в связи с коронавирусом

Гражданка Финляндии с пятницы находится в своем доме на карантине в городе Казальпустерленго в 50 километрах от Милана в Северной Италии. Одна из жертв коронавируса в Италии проживала в этом городе.

Женщина рассказала Yle, что школы, рестораны, церкви и большинство магазинов и аптек закрыты. На данный момент в Италии в связи со вспышкой эпидемии коронавируса изолировано около десяти муниципалитетов и 50 000 человек.

Карантин продлится две недели, в течение которых гражданка Финляндии не сможет ходить на работу, а ее дети в школу.

– Мы собирались в пятницу поехать на горнолыжный курорт, но поездку пришлось отменить. Мы позвонили в гостиницу, и там сообщили, что не могут принять нас,

– говорит она.

По словам женщина, она вчера впервые после начала карантина вышла на улицу: ходила в магазин за водой и чаем. Несмотря на карантин, на улице были люди. Перед теми магазинами, которые работают, выстраивались длинные очереди. На входе стоит полиция и пропускает людей внутрь небольшими группами.

По ее словам, атмосфера в городе довольно спокойная. Финка следит за инструкциями властей через Интернет.

– Но ситуация угнетающая, хотя у меня никаких симптомов нет, но кто знает... Многие знакомые заразились.

От коронавируса в Италии уже скончались четыре человека.