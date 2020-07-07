Парфенчиков объяснил резкий рост заболевших коронавирусом

Губернатор нашел объяснение резкому увеличению новых заболевших COVID-19 в Карелии.

Напомним, за минувшие сутки в республике ковид был подтвержден у 50 человек. При том, что ранее несколько дней подряд в республике выявляли в разы меньше зараженных.

«У нас сохраняется волнообразное распространение инфекции. Два дня подряд было по 15, 17 новых случаев и сегодня опять рост», - написал Артур Парфенчиков на своей странице «ВКонтакте».

«Во многом это как раз те, кто контактировал с ранее заболевшими, много семейных очагов»,

- считает глава республики.

По его словам, в Карелии выявляется очень много случаев инфекции без проявления симптомов. По словам губернатора, таких почти половина от инфицированных.

Общее количество зараженных коронавирусом в нашей республике составляет 1581, поправились – 802, умерли – 8.