26 детей заразились коронавирусом за сутки в Карелии

За последние сутки коронавирусная инфекция в Карелии была подтверждена у 169 человек. По информации министра здравоохранения региона Михаила Охлопкова, все новые инфицированные не были вакцинированы. В числе новых зараженных – 26 детей.

Согласно статистике, за все время пандемии в республике коронавирус был подтвержден у 59 633 человек, в числе которых 5921 ребенок.

После болезни выписали 175 человек за прошедшие сутки. Всего поправились 56 129 человек.

Официально подтвержден еще один летальный исход. Всего коронавирус унес жизни 758 человек в Карелии. (фото Farbsynthese, pixabay.com)