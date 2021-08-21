Власти Мурманской области придумали, чем привлечь миллион туристов

Власти соседнего с Карелией региона придумали, как можно увеличить поток туристов. Северяне хотят в ближайшие два года увеличить турпоток до одного миллиона гостей в год. Для этих целей край хочет развивать событийный туризм. О планах по развитию туризма сообщил глава региона Андрей Чибис на встрече в рамках арктического фестиваля «Териберка». По словам Чибиса, поток туристов в Арктику сегодня составляет более одного миллиона человек в год, а Мурманская область принимает треть этого потока.

«Учитывая национальные цели увеличить турпоток в четыре раза, мы планируем принять около 1 млн туристов только на Кольский полуостров как за счет российских туристов, так и со стороны иностранных гостей после открытия границ. Это уже не просто планы, а проекты в действии»,

- рассказал ТАСС губернатор. Он уверен, что кроме красивой природы и вкусной еды, нужны еще впечатления.

«Наша задача - сделать так, чтобы каждые выходные было какое-то событие. 51 событие в год. Это наша цель, чтобы сюда постоянно был поток туристов»,

- сказал Чибис.

Чтобы справиться с будущим потоком туристов, нужно развивать инфраструктуру на Кольском полуострове. Точками роста туристического потенциала в регионе стали туристско-рекреационный кластер «Хибины» в Кировске и Апатитах, старинное село на берегу Баренцева моря Териберка, которое стало популярным после фильма «Левиафан» Андрея Звягинцева.

В планах у наших соседей - реновация портовой территории бывшего судоремонтного завода в Мурманске. Здесь планируют создать тематический парк, самый масштабный в стране музей Арктики, конгресс-центр с апартаментами, офисы, магазины, фуд-корт, кафе, рестораны. Объем инвестиций в проект «Новый Мурманск» составит около 16 миллиардов рублей. (фото «Нон-Стоп Продакшн», ria.ru)