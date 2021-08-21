Телебашня Якутска окрасится в цвета флага Карелии

Телебашня в столице республики Саха в знак благодарности огнеборцам из регионов страны, которые помогают в тушении природных пожаров, будет окрашиваться в цвета официальных символов федеральных ведомств и субъектов. В один из дней иллюминация засияет цветами карельского флага. Об этом сообщается на официальном информационном портале региона.

Подсветку включают ежедневно с 18 августа в девять часов вечера. Сибиряки будут благодарить регионы за помощь до 6 сентября.

В тушении пожаров в Якутии задействовано более 3,6 тысяч человек из 16 регионов страны. Десантники-пожарные из Карелии также были направлены на помощь региону.

В благодарность огнеборцам из Карелии вечером 2 сентября вышка в Якутске засияет цветами флага нашей республики - красным голубым и зеленым. (фото ru.wikipedia.org)