20 десантников-пожарных из Карелии направились тушить пожары в Якутии

Сегодня 20 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы выехали из Петрозаводска в Архангельск, сообщили в пресс-службе регионального Минприроды. Из Поморья самолет доставит дополнительные силы из Северо-Запада в Мирный для борьбы с природными пожарами в Якутии.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев обратился к властям региона с просьбой направить специалистов карельского центра авиационной и наземной охраны лесов для тушения лесных пожаров. Профессионалы будут тушить лесные пожары в Якутии до улучшения лесопожарной обстановки.

По информации РИА Новости, в шести районах региона лесные пожары находятся на подступах к населенным пунктам. По словам первого вице-премьера Дмитрия Садовникова, проводятся работы по тушению 71 лесного пожара. В тушении участвует 3601 человек, задействовано 510 единиц техники. (фото источника)