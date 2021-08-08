Причиной массовой госпитализации детей на Кубани стал норовирус

Причиной госпитализации детей из Карелии, отправившихся на отдых в Краснодарский край, стал норовирус второго типа. Об этом сообщили в пресс–службе Роспотребнадзора, пишет ТАСС.

«Биоматериал от пострадавших детей отобран специалистами Роспотребнадзора еще на пути следования, сразу после поступления информации об ухудшении самочувствия, лабораторией Роспотребнадзора в кратчайшие сроки установлен возбудитель - норовирус второго типа»,

- говорится в сообщении.

Ситуация находится на личном контроле главы ведомства Анны Поповой. Проводится эпидемиологическое расследование, возбуждено административное производство.

Заболевшие дети госпитализированы, контактные лица размещены в отдельных корпусах под наблюдением медиков.

7 августа 19 детей были сняты с поезда Мурманск-Адлер с подозрением на кишечную инфекцию. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Сегодня Минздрав Карелии и глава региона сообщили о 43 заболевших детях, их состояние стабильное, тяжелых случаев нет. Между тем источник ТАСС в экстренных службах сообщил о 56 госпитализированных.

Норовирусная инфекция – это острая кишечная инфекция, возбудителем которой является норовирус – один из разновидностей энтеровирусов. Источником инфекции является больной человек или бессимптомный носитель вируса. Инкубационный период составляет 12-48 часов, продолжительность заболевания - от 2 до 5 дней. Среди симптомов – диарея, рвота, повышение температуры. (фото novopolotsk.by)