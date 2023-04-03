Суд состоится по делу об отравлении детей в поезде Мурманск-Адлер

Сотрудников вагона-ресторана, где в 2021 году массово отравились дети, в том числе из Карелии, будут судить. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении повара, официанта и директора вагона-ресторана, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР. Их обвиняют в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекших по неосторожности массовое заболевание или отравление людей.

Следственные действия проходили в Мурманске, Москве, Ростове-на-Дону, Краснодарском крае.

По версии следователей, повар и официант вагона-ресторана поезда Мурманск-Адлер болели норовирусной инфекцией и знали об этом, но не сообщили своему работодателю, тем самым проигнорировав санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы. Директор вагона-ресторана, по версии следователей, не обеспечила на предприятии соблюдение санитарных норм, не организовала медицинского обследования персонала, что привело к массовому заболеванию детей. Уголовное дело направили на рассмотрение в суд.

В августе 2021 года дети, которые ехали на отдых в оздоровительные лагеря Кубани, стали жаловаться на отравление, их сняли с поезда и госпитализировали. В ходе предварительного следствия были признаны потерпевшими 123 ребенка в возрасте от 7 до 17 лет и 8 взрослых, было проведено более 140 судебно-медицинских экспертиз. Напомним, симптомы отправления появились у 20 детей из Карелии, затем еще у 26. В середине августа детей выписали. // фото unsplash.com