СМИ: Детей из Карелии сняли с поезда «Мурманск-Адлер»

С поезда направлением «Мурманск-Адлер» сняли детей из Карелии. Об этом сообщает издание «СеверПост» со ссылкой на источник в министерстве образования Мурманской области.

По словам источника, дети с признаками отравления отправлены в больницу Ростова-на-Дону. Как ранее сообщало издание, поезд ехал на юг. "СеверПост" сообщает, что отравившихся десять, ТАСС пишет о двадцати госпитализированных.

Министр образования Карелии Роман Голубев рассказал порталу «Петрозаводск говорит», что сейчас специалисты министерства проверяют данную информацию. Пока даже неизвестно, находились ли дети в составе организованной группы.