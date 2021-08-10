Почти половина из 95 отравившихся в поезде детей выписана из больниц

Из больниц Краснодарского края выписаны 44 ребенка из 95, отравившихся в поезде Мурманск-Адлер. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения Кубани.

В различных больницах региона остается 51 ребенок. Состояние всех несовершеннолетних удовлетворительное, отметили в ведомстве.

Ранее следственные органы сообщили о задержании в связи с отравлением детей директора и работников вагона-ресторана поезда Мурманск-Адлер. По данным следствия, повар и официант вагона-ресторана, зная о наличии у них норовирусной инфекции, не уведомили об этом работодателя, проигнорировав санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы.

Также ранее сообщалось о том, что из больниц выписаны четыре ребенка из Карелии, пострадавшие в этом происшествии. До конца сегодняшнего дня должны были покинуть медицинские учреждения еще девять наших маленьких земляков. Фото: Западное МСУ на транспорте СК России