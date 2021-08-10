Два автомобиля жестко столкнулись под Петрозаводском

Сегодня в 14 часов на дороге Петрозаводск-Деревянное произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщает dtpptz.

Столкновение легкового автомобиля «Дэу Нексия» и внедорожника «Тойота» случилось на повороте в сторону Ужесельги. По одной из версий, одно из транспортных средств пыталось повернуть, а второе в этот момент двигалось в прямом направлении.

В результате столкновения автомобили разбросало по проезжей части. Они получили механические повреждения. Движение на этом участке дороги оказалось затруднено. Фото dtpptz