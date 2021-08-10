10 августа 2021, 17:16
Происшествия

Жителя Карелии до смерти изрезали ножом

По обвинению в убийстве предстанет 34-летний мужчина

34-летний мужчина предстанет перед судом по обвинению в убийстве. Об этом рассказали в региональном СУ СК.

В мае между обвиняемым и его знакомым произошел конфликт в квартире на улице Горького в Кондопоге. Мужчина схватился за нож и причинил потерпевшему множественные телесные повреждения, от которых тот умер.

Следователям стало известно, что нападавший ранее уже был судим за причинение тяжкого вреда здоровью. Новое зверство было совершено в период его условно досрочного освобождения. Мужчину заключили под стражу. Уголовное дело направили в суд. Жителю Карелии грозит до 15 лет лишения свободы. (фото PublicDomainPictures, pixabay.com)

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Метки: 
Кондопога
Убийство
новости Карелии
нож
конфликт
СУ СК