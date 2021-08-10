Мужчину будут судить за нападение с ножом на своего знакомого

47-летнй житель Карелии стал фигурантом уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью своему знакомому в Беломорске.

По версии Следкома, весной между обвиняемым и потерпевшим вспыхнул конфликт в помещении нежилого дома. Мужчина ранил приятеля ножом в живот. Потерпевшего увезли на скорой. В больнице ему оказали помощь, и он остался жив.

Уголовное дело передано в суд. Нападавшему может грозить до 10 лет лишения свободы. (фото neonomad.kz)