Отравившихся в поезде Мурманск-Адлер детей кормили кашей с насекомыми

В поезде Мурманск-Адлер массово отравившихся детей кормили странной рисовой кашей, в которой школьники находили насекомых. Об этом сообщает телеканал НТВ со ссылкой на мать одной из пострадавших девочек. Среди отравившихся детей были и ребята из Карелии.

Анжелика Чумак отметила, что телефонный звонок от дочери застал ее во время ужина дома, но когда ребенок сказал, чем кормили в поезде, она сама потеряла аппетит.

«Вечером после ужина они поели, и она мне звонит и говорит, что нас кормили такой ужасной едой - рисовая каша, мы ее начали есть, а там насекомые. Я говорю, какие? А она - букашки и мухи», - поделилась женщина.

Ранее следственные органы сообщили о задержании в связи с отравлением детей директора и работников вагона-ресторана поезда Мурманск-Адлер. По данным следствия, повар и официант вагона-ресторана, зная о наличии у них норовирусной инфекции, не уведомили об этом работодателя, проигнорировав санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы.

Также ранее сообщалось о том, что из больниц выписаны четыре ребенка из Карелии, пострадавшие в этом происшествии. До конца сегодняшнего дня должны были покинуть медицинские учреждения еще девять наших маленьких земляков. Фото - скрин НТВ