Водитель бензовоза рискнул чужими жизнями в Карелии

Инспекторы ДПС в Карелии поймали водителя бензовоза, грубо нарушившего правила дорожного движения. Как сообщает ГИБДД, шофер совершил опасный обгон с выездом на полосу встречного движения на участке, где обгон запрещён.

Инцидент произошел в Суоярвском районе. В отношении 51-летнего нарушителя составлен административный материал.

Согласно статистике, каждое третье ДТП в России – это лобовое столкновение автомобилей. Причем такие аварии не только очень частые, но и самые опасные: большинство жителей страны погибли на дорогах именно из-за выезда на встречку.