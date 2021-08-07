Житель Карелии обокрал пенсионерку, за которой присматривал

В Карелии возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего ранее судимого местного жителя. По версии полиции, мужчина похитил имущество на общую стоимость 5000 рублей, принадлежащее пожилой кондопожанке.

Как сообщает МВД Карелии, злоумышленник знаком с близкими потерпевшей. По их просьбе он ухаживал за пенсионеркой: приносил продукты питания, присматривал за ней, пока родственников не было дома. В один из своих очередных визитов мужчина завладел микроволновой печью и пылесосом, принадлежащими женщине. Пропажу бытовой техники обнаружил сын гражданки. Он-то и обратился в полицию.

Подозреваемый дал признательные показания. Он рассказал, что сбыл похищенное, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.