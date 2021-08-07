Легковушка врезалась в грузовик из-за слишком яркого солнца

На трассе «Кола» в Олонецком районе Карелии произошла авария с участием легкового авто и фургона. Как сообщает ГИБДД, вечером 6 августа 41-летний водитель автомобиля ВАЗ 2107 не учел метеорологические условия, а именно – ослепляющий солнечный свет, в результате чего совершил наезд на стоящий автомобиль «Исудзу».

В результате ДТП водитель легковушки с травмами был госпитализирован в Олонецкую ЦРБ. Проводится проверка, обстоятельства выясняются.

Также авария с пострадавшим произошла в Кондопожском районе республики. В 3 часа ночи 40-летний водитель автомобиля ВАЗ 2107 не справился с управлением, и машина съехала в правый по ходу движения кювет, после чего опрокинулась. В результате ДТП водитель получил травмы и был госпитализирован. // Фото: ГИБДД РК