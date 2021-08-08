08 августа 2021, 12:08
Россия

Главврач детской поликлиники №1 из Петрозаводска выехала в Тупсе

Отправившиеся на отдых в детские лагеря несовершеннолетние жители Карелии заболели кишечной инфекцией

Для контроля за лечением детей, заболевших кишечной инфекцией, в Туапсе направлена главный врач петрозаводской детской поликлиники №1, врач-педиатр Надежда Дрейзис. Такое поручение дал глава Карелии.

По данным губернатора, на отдых в лагеря Краснодарского края отправились 140 детей из Карелии. Это была коммерческая группа, путевки приобретались через турфирму, уточнил Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

7 августа 20 детей были сняты с поезда Мурманск-Адлер и доставлены в больницы Белореченска и Апшеронска. Еще 20 были госпитализированы в Туапсе, еще трое заболели сегодня ночью. Всего под наблюдением врачей находятся 43 ребенка.

Родители могут узнать о состоянии детей и ходе лечения по телефону горячей линии Минздрава республики: 8 -800-201-06-57. (фото belayaroza.info)

Ранее в этом сюжете:

Причиной массовой госпитализации детей на Кубани стал норовирус
подробнее...
43 ребенка из Карелии госпитализированы в Краснодарском крае
подробнее...
По факту массового отравления детей из Карелии возбуждено дело
подробнее...
19 детей из Карелии сняли с поезда из-за кишечной инфекции
подробнее...
СМИ: Детей из Карелии сняли с поезда «Мурманск-Адлер»
подробнее...
Обсудить
просмотр
191476
Метки: 
Туапсе
новости петрозаводска
новости Карелии
надежда дрейзис
глава Карелии
артур парфенчиков
дети
Краснодарский край
поезд