Главврач детской поликлиники №1 из Петрозаводска выехала в Тупсе

Для контроля за лечением детей, заболевших кишечной инфекцией, в Туапсе направлена главный врач петрозаводской детской поликлиники №1, врач-педиатр Надежда Дрейзис. Такое поручение дал глава Карелии.

По данным губернатора, на отдых в лагеря Краснодарского края отправились 140 детей из Карелии. Это была коммерческая группа, путевки приобретались через турфирму, уточнил Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

7 августа 20 детей были сняты с поезда Мурманск-Адлер и доставлены в больницы Белореченска и Апшеронска. Еще 20 были госпитализированы в Туапсе, еще трое заболели сегодня ночью. Всего под наблюдением врачей находятся 43 ребенка.

Родители могут узнать о состоянии детей и ходе лечения по телефону горячей линии Минздрава республики: 8 -800-201-06-57. (фото belayaroza.info)