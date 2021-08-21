В Москве госпитализирован актер Валерий Гаркалин

67-летнего Народного артиста РФ Валерия Гаркалина госпитализировали в Москве.

По информации телеканала РЕН ТВ, артист отдыхал в одном из столичных ресторанов, откуда его с травмой головы доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Предположительно, артист мог упасть.

В больнице подтвердили госпитализацию Гаркалина, добавив, что артиста уже отпустили домой. Гаркалин заполнился зрителям ролями в фильмах «Ширли-Мырли», «Ландыш серебристый», «Кто в доме хозяин», «Моя прекрасная няня» и других. (фото gorodche.ru)