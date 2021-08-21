Анастасия Ивлеева рассталась с Элджеем

30-летняя российская телеведущая программы «Орел и решка», инстаграм-блогер Анастасия Ивлеева публично подтвердила свое расставание с рэпером Элджеем (Алексей Узенюк). Об этом девушка рассказала в интервью глянцевому журналу Tatler, пишет «Лента.ру».

«Я до сих пор очень сильно люблю. Он всегда будет мне родным человеком. Но это уже больше похоже на любовь сестры и брата. И вот это было тяжело осознать. А еще побороть чувство собственничества. Когда ты не можешь отпустить, потому что если не мне, то никому. Но это неправильно и эгоистично. Нужно давать друг другу свободу. Что мы и сделали»,

- сказала блогер.

Музыкант также высказался о разводе, признавшись, что им удалось сохранить приятельские отношения благодаря честности, пишет «Вокруг Тв».

13 июня 2018 года Ивлеева объявила, что встречается с музыкантом Узенюком. В сентябре 2019 года стало известно об их свадьбе. В конце 2020 года появились слухи о проблемах в отношениях молодых людей. (фото spletnik.ru)