Власти Карелии хотят запустить самолеты из Петрозаводска в Краснодар

Глава республики Артур Парфенчиков сообщил о планах запустить перелеты из Петрозаводска еще по нескольким направлениям. Об этом губернатор написал в своем аккаунте. В частности, власти региона хотят связать столицу Карелии с Воронежем, Ростовом-на-Дону и Краснодаром, а также задумываются над полетами в Белоруссию и Финляндию.

«На следующий год прорабатывается возможность запустить перелеты «Петрозаводск – Воронеж – Ростов-на-Дону» и «Петрозаводск – Краснодар». Еще два перспективных направления – это Минск и Хельсинки. Но организовать международные рейсы можно будет только после снятия ограничений»,

- написал руководитель республики.



Также Парфенчиков подвел итоги за первый год работы построенной воздушной гавани. Так, были выполнены 630 рейсов по восьми маршрутам: Москва, Калининград, Казань, Череповец, Минеральные воды, Симферополь, Сочи и Анапа, по которым перевезли более 100 тысяч пассажиров.