Мошенники придумали уловку с бесплатной пиццей от банков

Мошенники придумали новую уловку, чтобы выманить у доверчивых россиян данные для входа в личный кабинет банка. Аферисты начали «раздавать» бесплатную пиццу от лица нескольких крупных банков. Об уловке злоумышленников пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию по информационной безопасности Infosecurity.

Сайты злоумышленников с имитацией рекламной акции банков стали появляться в Интернете в июле, по данным на 19 августа фейковых ресурсов насчитывалось около десяти. Мошенники предлагают пользователям получить бесплатную пиццу, но для этого нужно указать на сайте фамилию и имя, номер телефона и карты, дважды передать код из смс-сообщения. Сооснователь проекта StopPhish Юрий Другач отметил, что для запуска ресурса достаточно трех-пяти часов, через полчаса начинается массовая спам-рассылка и реклама в соцсетях.

Ведущий аналитик «СерчИнформ» Леонид Чуриков пояснил, что мошеннические сайты появляются после различных резонансных инфоповодов, чтобы обыграть их. Эксперт добавил, что жизнь фишинговых доменов исчисляется часами, они существуют до трех дней до первой жалобы и блокировки. (фото Riedelmeier, pixabay.com)