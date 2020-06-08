Парфенчиков доложил Путину о новых смертях от коронавируса в Карелии

Президент России в режиме видеоконференции провел рабочую встречу с главой Карелии по вопросам социально-экономической и эпидемиологической ситуации в регионе. Информация появилась на сайте Кремля.

Владимир Путин поздравил жителей со 100-летием Карелии.

«8 июня 1920 года постановлением Всероссийского центрального исполнительного комитета состоялось решение об образовании Карельской трудовой коммуны и дальше – Республики Карелия. За эти годы разные были преобразования, мы с вами это хорошо знаем. И жители республики это тоже знают хорошо. В любом случае республика развивалась и развивается, развивается успешно в целом, хотя не без проблем и вопросов, которые, конечно, есть везде, и в Карелии они тоже есть»,

- сказал президент. После чего начал разговор с вопросов борьбы с коронавирусной инфекцией. Глава Карелии привел данные по заболевшим – 656 человек, из них 406 заболело, 246 выздоровело.

«На утро сегодняшнего дня у нас было трое погибших, за сегодняшний день умерло еще двое больных: женщина 70 лет, жительница Петрозаводска с большим набором сопутствующих заболеваний, и работница биологической научной станции «Беломорская», 57 лет, недавно прибыла в Карелию в командировку из Ленинградской области. По всей видимости, уже приехала заболевшей. Поэтому, к сожалению, мы сегодня к трем погибшим получили еще две смерти и, конечно, соболезнуем родным и близким»,

- сказал Артур Парфенчиков.

Также глава остановился на вспышке коронавируса среди строителей Белопорожской ГЭС.

«По итогам тестирования на сегодняшнее утро положительный результат, к сожалению, имеют 71 человек, отрицательный результат у 248. Мы госпитализировали с запасом 94 человека, то есть всех, не только кто показал положительный результат, но и тех, у кого есть признаки ОРВИ», - сказал глава республики. Госпитализированным сделали компьютерную томографию, у 18 человек выявлена пневмония, остальные работники размещены в обсерваторах либо находятся на самоизоляции.

Фото: kremlin.ru