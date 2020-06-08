Государство не заплатило за квартиры, купленные для детей-сирот

Пожилая жительница карельской столицы, переехавшая в другой город, не получила денег за свою петрозаводскую квартиру, проданную мэрии. Недвижимость у женщины приобрели для сироты – по закону государство обеспечивает жильем детей-сирот, если у них нет своего. Сделка была заключена в конце апреля, но денег 91-летней пенсионерке, ветерану трудового фронта, не перечислили до сих пор.

Об этом порталу «Петрозаводск говорит» сообщил племянник пожилой женщины, Александр. Он объяснил, что пенсионерку долго уговаривали переехать в соседний регион поближе к родным, потому что в Петрозаводске она осталась совсем одна. Наконец уговорили. Обратились в риэлторскую фирму, а риэлторы продали квартиру мэрии карельской столицы. Вырученных средств хватало на то, чтобы купить жилье в другом городе. Однако несчастная пенсионерка уже больше месяца ютится в квартире своей сестры, такой же пожилой женщины.

– Они привыкли жить поодиночке. Хотели быть в одном городе и ходить друг к другу в гости, а не находиться все время в одной квартире, – рассказал племянник женщины.

– Чисто по-человечески я это воспринимаю как отъем квартиры. Ветеран трудового фронта, инвалид, в год 75-летия Победы!

– возмущается Александр.

По контракту у мэрии было время, чтобы перечислить средства за купленное жилье: целый месяц после подписания передаточного акта. Этот документ был подписан 27 апреля, 8 мая состоялся переход права собственности. Учитывая, что сделкой занимались ее родные, несчастная женщина, кажется, заподозрила их в обмане.

– Моя мать, в чьей квартире сейчас живет моя тетя, говорила, что та куда-то звонит, непонятно куда, пытается тайком что-то выяснить. Нам ничего не говорит. Ходила в Сбербанк, узнавала, не перечислены ли деньги. Волнуется, нам не доверяет,

– расстраивается племянник пенсионерки.

В похожую – правда, не столь драматичную ситуацию – попала еще одна жительница Петрозаводска, рискнувшая продать свою квартиру муниципалитету. С момента сделки прошел месяц, денег за жилье продавцу не перечислили. Очевидно, проблема системная.

Несмотря на то, что недвижимость покупала мэрия Петрозаводска, приобретение жилья для сирот субсидируется из карельской казны, а туда средства, в свою очередь, приходят из федерального центра. В силу этого, администрация Петрозаводска, куда мы обратились за комментарием, отправила нас в Минсоцзащиты.

Портал «Петрозаводск говорит» попытался получить разъяснения в этом ведомстве, но нас ждало фиаско. Когда наш журналист позвонил министру социальной защиты Карелии Ольге Соколовой, та попросила выслать в министерство запрос и указать имя оставшейся без денег женщины. Мы сделали это 5 мая, но ответа на наши вопросы пока не получили, и дозвониться до министра повторно не смогли.

Племянник оставшейся без денег пенсионерки тоже пытался понять, почему его 91-летнюю тетю так бесхитростно «кинули». Свои претензии он адресовал риэлторам, с которыми заключался договор на продажу квартиры. Тогда фирма предоставила мужчине часть переписки с Минсоцзащиты – риэлторы ведь тоже пытались разобраться в произошедшем. И это просто гениально.

В письме говорится, что деньги на жилье для сирот, пришедшие из федеральной казны, были израсходованы… другим органом исполнительной власти Республики Карелия.

Как такое получилось? Что за орган власти израсходовал чужие деньги? Почему это никто не отследил? Масса вопросов, задать которые Ольге Соколовой нам не удалось.

Любопытно, что министр недавно была привлечена к ответственности за нецелевое расходование бюджетных средств. Как рассказали в Казначействе, Министерство соцзащиты получило из федерального бюджета выплаты на обеспечение жильем ветеранов, участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также членов семей погибших инвалидов и участников ВОВ. Из этих средств Министерство осуществило единовременные выплаты бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, что не являлось целью предоставления этой субсидии.

– Сумма нецелевого использования возвращена из республиканского в федеральный бюджет в полном объеме, – ответили в Казначействе.

На Ольгу Соколову был наложен административный штраф. Как сообщается на сайте Петрозаводского суда, это наказание Соколова пытается обжаловать.

– Казначейство проводит проверки, устанавливает нарушения или не нарушения. В данном случае речь шла об обеспечении жильем узников. Они (Очевидно, казначейство. – Авт.) посчитали, что за счет субвенции из федерального бюджета нельзя именно узников обеспечивать, хотя они относятся к категории ветеранов войны. До решения суда никаких комментариев не будет, – сказала министр.

В общем, как-то так получилось, что малолетним узникам повезло, а 91-летнему ветерану трудового фронта – наоборот. В мэрии Петрозаводска сообщили, что деньги продавцам квартир выплатят в самое ближайшее время. Между тем, из переписки с Минсоцзащиты явствует, что проблема с финансированием муниципальных контрактов возникла не только в карельской столице, но и по всей республике. Думается, люди, решившие продать свои квартиры государству, навсегда запомнят: с властью финансовых дел лучше не иметь. Даже ради сирот.

Георгий Чентемиров